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Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК

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Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК
Верховна Рада з третьої спроби призначила своїх представників до конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 239 депутатів проголосували за кандидатів, які не відповідають вимогам закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції.

"Перед голосуванням свої застереження висловив посол ЄС, нагадавши про те, що доброчесна комісія з обрання керівника САП є умовою безвізу та допомоги ЄС на суму 1,5 млрд євро. Його підтримали посли Великої сімки. Своє занепокоєння висловили впливові європейські депутати. Під питанням співпраця з МВФ і наступний транш у розмірі 1,6 млрд доларів. Все це не стало аргументом для Верховної Ради. Фракцію "Слуга народу" в цьому підтримали депутати проросійської ОПЗЖ та олігархічних "За Майбутнє" і "Довіра"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Безвиз нужно было забрать еще 21 апреля 2019 года!!! неча зебилам по Европам шастать!!!
  • Підлога Маккартні
    А МВФ? Так ваще забудьте это слово. Ведь Голый Бородька https://youtu.be/OMY5ezXtMaI?t=155 послал в жо#у МВФ
  • Підлога Маккартні
    До чого тут громадяни? 73 % зелибобав вауще не прычоум, рафык неувиноват?

    И повторюсь: Зебилы должны страдать!!!!
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