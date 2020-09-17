Визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів може негативно позначитися на держбюджеті у зв'язку з виведенням з ринку "Приватбанку", - Мінфін

Закон про систему гарантування вкладів є конституційним, а його ухвалення було прогресивним кроком.

Таку позицію Міністерства фінансів висловив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук під час розгляду 15 вересня Конституційним Судом України справи щодо легітимності Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

У своїй доповіді в КСУ він, зокрема, нагадав, що коли наприкінця 2016 року було ухвалено рішення про націоналізацію найбільшого банку в Україні – "Приватбанку" для забезпечення стабільності банківського сектору, внесок держави з державного бюджету в капітал банку становив 155 млрд 365 млн грн. "Я б хотів попросити суд зважити потенційні наслідки для держбюджету в разі ухвалення позитивного рішення про неконституційність. А саме - можливого ускладнення механізму погашення до державного бюджету цих коштів і можливої ​​правової невизначеності та ризиків для Міністерства фінансів як учасника різних судових процесів, які зараз відбуваються", - зазначив Юрій Драганчук.

Крім того, він зауважив: "Законом були значно поліпшені умови відшкодування вкладникам банків гарантованих сум порівняно із законом попереднім про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", і додав, що завдяки законодавчим змінам були, зокрема, прискорені терміни виплати гарантованих сум вкладникам, а також істотно зменшені терміни виведення неплатоспроможних банків з ринку.

"Зазначені зміни реалізовано на основі найкращого світового досвіду ефективного функціонування систем гарантування вкладів у провідних економіках світу. Це було зроблено також у тісній співпраці з МВФ і Світовим банком", - зазначив Драганчук.

Як повідомило видання Ліга.Фінанси, КС 15 вересня завершив відкриті слухання у справі про конституційність Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" і перейшов до закритої частини засідання для ухвалення рішення.