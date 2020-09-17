Рада пропонує повернути видачу "пакунку малюка"

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3006а про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 316 народних депутатів.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, ним пропонується внесення доповнень до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо правової визначеності надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Нагадаємо, "пакунок малюка" - це дитячий набір з 25 необхідних товарів, в тому числі підгузники, засоби догляду, дитяча косметика і одяг. Отримання "пакунку" не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів буде переглядатися з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.

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29 липня Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з якою замість пакунку малюка породіллям будуть видавати соціальну банківську картку з 5 тисячами гривень на рахунку.