Європарламент не визнав Лукашенка президентом, зажадав запровадити санкції і засудив гібридне втручання РФ, - резолюція

Європейський парламент (ЄП) ухвалив у четвер резолюцію про ситуацію в Білорусі із засудженням влади і з підтримкою опозиції, в документі міститься вимога санкцій проти "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, його силового апарату, а також росіян, які надають підтримку білоруському режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Європарламент "рішуче підтримує санкції ЄС проти осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів та репресії у Білорусі, включаючи Олександра Лукашенка; закликає Раду (ЄС) невідкладно і в тісній координації з міжнародними партнерами запровадити широкі та ефективні санкції проти всіх білоруських виконавців фальсифікації виборів, насильства та репресій".

ЄП закликає інституції Євросоюзу та уряди країн ЄС "вивчити можливість розширення санкційного списку з метою включення російських громадян, які безпосередньо беруть участь у підтримці режиму Лукашенка у Білорусі".

Ухвалена резолюція належить до розряду "незаконодавчих", має рекомендаційний характер, необов'язкова до виконання інститутами ЄС та урядами держав-членів, але слугує для них політичним орієнтиром.

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Європейські депутати назвали президентські вибори, які відбулися в Білорусі 9 серпня, "ні вільними, ні справедливими", "не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі після закінчення його нинішнього терміну повноважень".

Європарламент, йдеться у резолюції, "підтримує мирну та демократичну передачу влади в результаті інклюзивного національного діалогу при повній повазі демократичних і основних прав білоруського народу; повторює у зв'язку з цим заклики білоруського народу до організації якнайшвидше нових, вільних і справедливих виборів під міжнародним контролем, насамперед БДІПЛ ОБСЄ, і відповідно до міжнародно визнаних стандартів".

ЄП "вітає Координаційну раду як тимчасове представництво людей, які потребують демократичних змін у Білорусі, відкрите для всіх зацікавлених політичних і соціальних сторін".

Депутати вимагають "негайного припинення насильства та незаконних затримань", "негайного та беззастережного зняття всіх звинувачень із правозахисників, активістів, журналістів та інших осіб, безпідставно затриманих або засуджених".

Крім того, вони наполягають "на ретельному та об'єктивному розслідуванні всіх випадків безпідставно затримання, жорстокого поводження і тортур".

Парламентарії просять Єврокомісію та Раду ЄС "надати допомогу демократичній опозиції у Білорусі, включаючи Координаційну раду на чолі зі Світланою Тихановською". Резолюція "констатує, що багато білорусів вважають Світлану Тихановську переможцем президентських виборів і обраним президентом Білорусі".

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Європарламент "вимагає припинити всі акти репресій проти правозахисників, представників опозиції, активістів громадянського суспільства, спостерігачів за виборами, захисників екологічних прав, релігійних лідерів, незалежних журналістів та блогерів і наполягає на тому, щоб гарантувати їхню здатність здійснювати свою діяльність без страху репресій і за відсутності обмежень".

Євродепутати заявляють про "повну підтримку білоруських робітників і незалежних профспілок", вони "закликають білоруську владу та роботодавців поважати основні права білоруських робітників на страйк без ризику звільнення, арешту або інших репресій".

ЄС має надавати фінансову підтримку організаціям громадянського суспільства, "одночасно відмовляючись від будь-якого фінансування уряду та контрольованих державою проектів".

Європарламент "закликає держави-члени ЄС полегшити і прискорити створення гуманітарного коридору та процедури отримання віз для тих, хто залишає Білорусь із політичних причин, або для тих, кому потрібна медична допомога унаслідок насильства, вчиненого стосовно них, і запропонувати їм та їхнім сім'ям всю необхідну підтримку та допомогу; закликає (Європейську) Комісію негайно розпочати ефективну реалізацію фінансової допомоги ЄС для підтримки громадянського суспільства та жертв репресій і мобілізувати більше ресурсів для їх фізичної, психологічної та матеріальної підтримки".

ЄП "засуджує гібридне втручання Російської Федерації у Білорусі, зокрема, делегування так званих експертів зі ЗМІ у білоруські державні ЗМІ і радників у збройні сили та правоохоронні органи, і закликає уряд Російської Федерації припинити будь-які приховані або явні втручання у внутрішні процеси Білорусі; закликає Російську Федерацію поважати міжнародне право та суверенітет Білорусі, попереджує, що Олександр Лукашенко не має політичного або морального права вступати у будь-які подальші договірні відносини від імені Білорусі, які можуть загрожувати суверенітету і територіальній цілісності Білорусі, зокрема з російською владою".

Європарламент "висловлює жаль щодо того, що Білорусь вже завантажила ядерне паливо у перший реактор Островецької атомної електростанції і планує розпочати виробництво енергії в листопаді 2020 року, не виконуючи повною мірою рекомендації зі стрес-тестів".

Серед інших заходів депутати називають прийом білорусів, які шукають притулку, в ЄС, заснування програми стипендій для студентів, відрахованих із білоруських університетів, фінансову та академічну підтримку білоруських учених, скасування рішення національних федерацій про проведення чемпіонату світу з хокею із шайбою 2021 року.