Важкі вантажі мають перевозитися залізницею, а не розбивати українські автодороги, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Через постійне підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, вантажовідправники переорієнтувалися на перевезення автотранспортом, а це руйнує українські дороги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, важкі вантажі завжди перевозилися залізницею. Але через тарифну політику "Укрзалізниці" вантажовідправники відправляють їх автотранспортом, і перевантажені фури розбивають дороги.

"Залізниця, постійно підвищуючи тарифи, стає неконкурентоспроможною, і вантажі біжать із залізниці. Усе, що можна перевозити не на залізниці, із залізниці пішло за останні кілька років. Ми бачимо, що з року в рік тарифи залізниці зростають, обіг падає. А обіг автомобілів зростає, до того ж зростає в рази. І це саме той вантаж, який може і має возитися українською залізницею", - розповів Каленков.

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Він також зазначив, що у разі підвищення тарифів на перевезення вантажів якість надаваних "Укрзалізницею" послуг продовжує залишатися на низькому рівні, що також призводить до відмови бізнесу від використання залізничного транспорту для перевезень.

"Вантаж біжить із залізниці, бо залізниця не робить достатньої якості послуги і бере за свої послуги надмірну плату", - наголосив Каленков.

Нагадаємо, раніше "Укрметалургпром" звернувся до НАБУ і Нацполіції з приводу корупційних схем в "Укрзалізниці", пов'язаних з перевезенням вантажів на особливих умовах, які передбачають 20% доплати за прискорене перевезення вантажів, у результаті чого втрати гірничодобувних підприємств перевищили 50 млн доларів.

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