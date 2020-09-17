Людина Альперіна Осипов, який курирував потоки на посту "Столичний" і був звільнений, повернувся на митницю, - Саакашвілі. ДОКУМЕНТ

У Київську митницю повернувся Сергій Осипов - один з учасників ОЗУ Вадима Альперіна.

Про це повідомив глава виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Ще жодного разу не було такого, щоб Президент давав чіткий сигнал розслідувати корупційну схему, і одночасно з цим міністр фінансів призначав фігурантів тієї ж справи на нові посади.

Йдеться про одіозного одеського "батька контрабанди" на прізвище Альперін, який намагався підкупити НАБУ, а потім Президент особисто оголосив його в розшук у листопаді минулого року. У ході тієї спецоперації було арештовано і 10 учасників ОЗУ Альперіна, зокрема такого собі Сергія Осипова, який "кермував" на посту "Столичний" "правильними" змінами інспекторів і курирував потоки", - пише Саакашвілі в дописі на фейсбуці.

Він додає, що "НАБУ і САП висунули Осипову обвинувачення, і він був звільнений зі структури ДФС, але це жодним чином не завадило новому начальнику Київської митниці, кілька днів тому призначеному міністром Марченком, відновити Осипова на посаді вже у структуру "реформованої" митниці".

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"Повертати бандитів у структуру державних органів - це плювок в обличчя народу або просто сигнал нам усім, що це Їхня країна, з Їхніми законами, а ми тут лише бидло, яке не має права голосу?

Міністр фінансів Марченко, який фактично дав зелене світло старим схемам, заводячи на пости регіональних митниць відвертих злочинців із багатим злодійським минулим, хоче показати нам, що йому ніхто не указ? Або він і далі прикидатиметься, кажучи, що перевірка сумлінності нових кадрів, яких він призначає, - не його справа?

І останнє. Що це за реформа така, за якої не дається хід нічому новому, однак педалюються старі схеми часів Януковича? Що це за реформа, коли на митницях велетенські черги, повсюдно кошмарять бізнес, завищують тарифи, незаконно затримують вантажі? Хіба це все може називатися реформою?" - обурено запитує Саакашвілі.



