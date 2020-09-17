За матеріалами контррозвідки СБУ в 2020 році відкрила 52 кримінальні провадження за державну зраду

Ще 27 проваджень відкрито за створення терористичної групи чи організації, і по 2 - за факт диверсії, шпигунства і терактів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У більшості випадків розслідування стосуються викритих агентів російських спецслужб, які виконували розвідувально-підривну роботу проти України.

Наприклад, державна зрада і теракт інкримінуються затриманому у квітні екскерівнику Центру спеціальних операцій "А" Валерію Шайтанову. Він перебував на агентурному зв’язку з полковником ФСБ РФ і передавав йому розвідувальну інформацію, в тому числі про операції в районі АТО/ООС.

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Крім того, СБУ запобігла передачі секретної технічної документації про вітчизняні військові розробки у ракетобудівній галузі. Мешканця Луганщини, який виявився агентом російської спецслужби, затримали під час спроби передачі даних представникам ФСБ.

Загалом за матеріалами контррозвідки СБУ з початку 2020 року розпочато 221 кримінальне провадження.

Водночас за цей період за результатами розслідувань було винесено судові вироки 73 особам, у тому числі 21 – за державну зраду.