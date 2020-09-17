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Нардеп Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручили підозру ОГП і САП, - Бутусов

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Нардеп Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручили підозру ОГП і САП, - Бутусов
Нині Юрченко дає свідчення детективам.

Як інформує головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на сторінці в мережі Facebook, про це повідомляють джерела в НАБУ.

"Підозрюваний у вимаганні хабаря Слуга народу Олександр Юрченко щойно прибув на допит у Національне антикорупційне бюро, йому вручили підозру ОГПУ і САП", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

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Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Леонід Мефодовський
    Черга єрмака, по справі вагнеровців...
  • Підлога Маккартні
    Нардеп Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9018
  • Оstap 00839442
    100%!!!

    Экс-президента 21 сентября вызывают в Печерский райсуд Киева, чтобы вручить ему документы английского суда по делу о невыполнении им условий покупки доли бизнесменов братьев Суркисов в "1+1".

    На адрес суда из Центрального межрегионального управления Минюста Украины пришло поручение английского суда о вручении єкс-презіденту судебных документов.

    Суркисы https://strana.ua/news/244909-bratja-surkisy-trebujut-v-sube-u-petra-poroshenko-140-mln-za-vykup-doli-v-11.html обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против бывшего президента , требуя от него компенсировать $140 млн за невыполнение условия по покупке около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".
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