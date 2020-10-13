Один день у приватній лікарні в Україні пацієнту з COVID-19 коштуватиме від 10 тис. грн: але місць уже немає

Лягти в приватний стаціонар з коронавірусом у Києві можна у двох клініках - це "Добробут" та "Оберіг". В Одесі таку послугу надає Into-Sana. У Києві за перебування в такому стаціонарі доведеться платити від 12 тисяч гривень на добу. Це ціна без урахування ліків і процедур - за них потрібно платити окремо.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Бабеля Євген Спірін, передає Цензор.НЕТ.

"Усі ви бачили відео з державних лікарень. Ну, там де хворі лежать у коридорах, матраци, м'яко кажучи, жахливого вигляду, кисню немає, лікарів немає і ліків теж немає. І ось, дехто думає: "Що ж, є приватні клініки, якщо захворію на ковід, ляжу туди". І ми так подумали.

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І вдалося нам знайти аж три клініки на всю країну, куди можна лягти на стаціонарне лікування від коронавірусу. Так от, наприклад, якщо у вас не важка форма, то з "Добробуту" до вас за 1200 гривень приїде швидка. Потім доведеться 80 000 гривен покласти на депозит, і кожну добу платити за палату ще 12 000. Порахували? Ну, а якщо у вас є такі гроші і ви готові їх платити клініці, то це все одно не допоможе.

У жодній із приватних клінік місць уже немає, а записатися можна тільки наперед", - розповів журналіст.

"У деяких київських клініках є послуга патронажу — лікар курує хворого пацієнта, коли той перебуває вдома. Лікар звʼязується з пацієнтом кілька разів на день, контролює його стан і призначає потрібні препарати. Таку послугу ми знайшли в двох клініках — Universum Clinic і "Добробут". У першій клініці це буде коштувати 2 600 грн. У другій дивляться по ситуації: за виклик терапевта, який зробить ПЛР-тест потрібно буде заплатити 2 875 грн, якщо тест робити не потрібно — 1 600 грн. Лікар дивиться на стан хворого і вирішує, як діяти далі", - пише "Бабель".



