У Мінцифри обіцяють заплатити "білим хакерам" понад мільйон гривень за злом "Дії"
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Міністерство цифрової трансформації пообіцяло заплатити понад 1 млн грн "білим хакерам", які зможуть знайти недоліки в додатку "Дія".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це на брифінгу "Цифровізація банківських послуг: перші перемоги і плани" 13 жовтня заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Ми будемо платити понад 1 млн грн тим, хто знайде ці недоліки", - зазначив Федоров.
За словами Федорова, додаток "Дія" безпечний, українці можуть спокійно завантажувати туди документи.
Як повідомлялося раніше, в Україні оновили додаток "Дія". Профільне міністерство додало низку документів, які українці зможуть довантажувати туди.
В "Дії" доступні свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, індивідуальний податковий номер.