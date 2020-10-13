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У Мінцифри обіцяють заплатити "білим хакерам" понад мільйон гривень за злом "Дії"

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У Мінцифри обіцяють заплатити "білим хакерам" понад мільйон гривень за злом "Дії"
Міністерство цифрової трансформації пообіцяло заплатити понад 1 млн грн "білим хакерам", які зможуть знайти недоліки в додатку "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це на брифінгу "Цифровізація банківських послуг: перші перемоги і плани" 13 жовтня заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми будемо платити понад 1 млн грн тим, хто знайде ці недоліки", - зазначив Федоров.

За словами Федорова, додаток "Дія" безпечний, українці можуть спокійно завантажувати туди документи.

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Як повідомлялося раніше, в Україні оновили додаток "Дія". Профільне міністерство додало низку документів, які українці зможуть довантажувати туди.

В "Дії" доступні свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, індивідуальний податковий номер.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Не верьте пацаны, зелёные черти нае... обязательно обманут.
  • Юрий Грунько
    Ага, вот только вместо ляма больше шансов под статью попасть.
  • konuhov
    Жаль что ты идиот.
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