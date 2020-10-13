Глава Мінкульту Ткаченко: У росЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху

У РФ не задоволені можливим внесенням приготування українського борщу в список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Російський уряд спантеличений і б’є на сполох. У своїй "Російській газеті" прокоментували наші наміри внести борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – "новим підґрунтям для міжнародного скандалу"", - написав він, додавши, "ми на правильному шляху".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приготування борщу увійде до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, - Мінкульт