Глава Мінкульту Ткаченко: У росЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху
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У РФ не задоволені можливим внесенням приготування українського борщу в список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Російський уряд спантеличений і б’є на сполох. У своїй "Російській газеті" прокоментували наші наміри внести борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – "новим підґрунтям для міжнародного скандалу"", - написав він, додавши, "ми на правильному шляху".