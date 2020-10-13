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Глава Мінкульту Ткаченко: У росЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху

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Глава Мінкульту Ткаченко: У росЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху
У РФ не задоволені можливим внесенням приготування українського борщу в список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Російський уряд спантеличений і б’є на сполох. У своїй "Російській газеті" прокоментували наші наміри внести борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – "новим підґрунтям для міжнародного скандалу"", - написав він, додавши, "ми на правильному шляху".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приготування борщу увійде до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, - Мінкульт

Глава Мінкульту Ткаченко: У росЗМІ назвали приводом для скандалу внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху 01

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Кацапы - воры
    Открывают руцкие рестораны в ЕС. И пишут - руцкий борщ, шашлык , блины - все уворовали у других народов
    Ткаченко на верном пути - УКРАИНСКИЙ БОРЩ - только украинский . Не Фер кацапам примазываться 😀
  • Sophia-Maria Duglass
    Думаю что и с блинами надо разобраться - т к трипольцы выращивали зерно , а следовательно и блины делали
    В те времена(7000 лет назад ) кацапов не существовало
  • Maksim Perepelitca
    З млинцями дійсно треба розібратись , а от - бліни на лопатє , це справді -кацапське наслєдіє . Ніхто в світі до цього не додумався ,а вони змогли . ! .
    Глава Минкульта Ткаченко: В росСМИ назвали "поводом для скандала" включение борща в список ЮНЕСКО. Мы на верном пути - Цензор.НЕТ 391.
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