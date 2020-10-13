Законопроєкт про референдум Рада може ухвалити вже в листопаді, - Стефанчук

Верховна Рада може ухвалити закон про всеукраїнський референдум у другому читанні вже в листопаді. Наприкінці жовтня має відбутися заключне засідання профільного комітету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"19-20 жовтня має відбутися завершальний комітет, після того законопроєкт (про референдум. - Ред.) буде готовий, щоб вноситись у зал ВР... Я думаю, що найбільш реалістично розгляд цього питання і ухвалення законопроєкту в цілому десь орієнтовно вже у листопаді місяці", - сказав Стефанчук.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань".

Стефанчук пізніше заявив, що це опитування - це пробник референдуму.

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