Законопроєкт про референдум Рада може ухвалити вже в листопаді, - Стефанчук
1 33638
Верховна Рада може ухвалити закон про всеукраїнський референдум у другому читанні вже в листопаді. Наприкінці жовтня має відбутися заключне засідання профільного комітету.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.
"19-20 жовтня має відбутися завершальний комітет, після того законопроєкт (про референдум. - Ред.) буде готовий, щоб вноситись у зал ВР... Я думаю, що найбільш реалістично розгляд цього питання і ухвалення законопроєкту в цілому десь орієнтовно вже у листопаді місяці", - сказав Стефанчук.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань".
Стефанчук пізніше заявив, що це опитування - це пробник референдуму.