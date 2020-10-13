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Законопроєкт про референдум Рада може ухвалити вже в листопаді, - Стефанчук

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Законопроєкт про референдум Рада може ухвалити вже в листопаді, - Стефанчук
Верховна Рада може ухвалити закон про всеукраїнський референдум у другому читанні вже в листопаді. Наприкінці жовтня має відбутися заключне засідання профільного комітету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"19-20 жовтня має відбутися завершальний комітет, після того законопроєкт (про референдум. - Ред.) буде готовий, щоб вноситись у зал ВР... Я думаю, що найбільш реалістично розгляд цього питання і ухвалення законопроєкту в цілому десь орієнтовно вже у листопаді місяці", - сказав Стефанчук.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань".

Стефанчук пізніше заявив, що це опитування - це пробник референдуму.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов #466733
    Стефанчук, квартиру у тёщи за госсчёт уже перестал снимать или поболтали и забыли?
  • Sophia-Maria Duglass
    Вас , Стефанчук , просто посадят ЗА ШУЛЕРСТВО
  • Вася Шевченко #371210
    не-не... не забыли!
    у тещи отобрать-отбить бабаосы не вышло, пришлось ему из своих "де-путанских" возвращать в казну, чтоб дело не завели))) ...
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