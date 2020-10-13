Літак не зміг приземлитися у Львові через туман і повернувся до Борисполя
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У Міжнародному аеропорту "Львів" 13 жовтня літак авіакомпанії WIND ROSE, що летів з Борисполя до Львова, не зміг здійснити посадку через погану погоду.
Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Львів", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в зв'язку зі складними метеоумовами літак не зміг здійснити посадку і повернувся до Борисполя. На борту авіасудна перебувало 22 людини.
Авіакомпанія ухвалила рішення повернути літак до Борисполя і об'єднати ранкові та вечірні рейси.