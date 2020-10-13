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Літак не зміг приземлитися у Львові через туман і повернувся до Борисполя

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Літак не зміг приземлитися у Львові через туман і повернувся до Борисполя
У Міжнародному аеропорту "Львів" 13 жовтня літак авіакомпанії WIND ROSE, що летів з Борисполя до Львова, не зміг здійснити посадку через погану погоду.

Про це повідомляє пресслужба  аеропорту "Львів", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в зв'язку зі складними метеоумовами літак не зміг здійснити посадку і повернувся до Борисполя. На борту авіасудна перебувало 22 людини.

Авіакомпанія ухвалила рішення повернути літак до Борисполя і об'єднати ранкові та вечірні рейси.

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Літак не зміг приземлитися у Львові через туман і повернувся до Борисполя 01

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    толково. вечером полетят глянут, если туман не рассеялся то тоже вернутся.
  • Diogen Gdl
    ты когда едешь на дачу заправляешься чтоб четко литр в литр попасть?)))
    Правила безопасности перелетов.
  • Diogen Gdl
    в испанию летят самолеты без дозаправки 3 часа. и там куда больше 500км. это не кукурузники.
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