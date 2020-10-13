На опитування 25 жовтня кошти з держбюджету не виділятимуть. До його проведення залучать не ЦВК, а волонтерів, - "слуга народу" Кравчук
Про це розповіла заступниця голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це не будуть кошти з Державного бюджету, і не буде до цього процесу залучена Центральна виборча комісія, тому що, власне, відповідне законодавство не було прийнято у Верховній Раді. Тому це швидше буде проєкт, реалізований волонтерами і, можливо, якимись соціологічними службами", - зазначила Кравчук.
Депутатка додала, що технологічні питання проведення опитування "проясняться найближчим часом" представниками президента. Кравчук підкреслила, що партія "Слуга народу" жодним чином не буде до цього залучена.
"Очевидно, це буде відбуватися не на самій виборчій дільниці, не в кабінці для голосування, не на території, де мають право постійно перебувати тільки члени цієї ТВК і офіційні спостерігачі. А сама ідея абсолютно лягає в загальну філософію пакету про народовладдя, і я переконана, що президент має право у форматі діалогу спілкуватися з людьми", - сказала Кравчук.