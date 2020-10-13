Троє громадян Ірану за підробленими паспортами намагалися вилетіти до Відня з Києва, - Держприкордонслужба

Учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили підроблені документи у трьох громадян Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Під час перевірки пасажирів, які прибули зі Стамбула і транзитом через Київ прямували на авіарейс до Відня, троє іноземців - чоловік 1987 року народження, жінка 1982 року народження та 13-річна дівчинка на контролі надали паспортні документи громадян Італії і Австрії.

У чоловіка був закордонний паспорт і ID-картка громадянина Австрії, а у жінки і дівчинки - документи на ім'я громадян Італії.

Але експерти з перевірки документів визначили, що закордонні паспорти подорожуючих підроблені – в них були замінені інформаційні сторінки з установчими даними громадян. Крім того, повністю підробленими виявилися й пред’явлені ними ID-картки.

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Згодом "знайшлися" і справжні документи мандрівників – громадян Ірану.

Іноземці розповіли прикордонникам, що придбали підробки в Ірані за 11 тисяч євро.

Зазначеним громадянам на три роки заборонено в'їзд на територію України, підроблені документи вилучені. Тепер їм доведеться повернутися зворотним рейсом до Туреччини.