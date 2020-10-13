Розслідування щодо Тітушка завершено і передано до суду, - Тракало

Поліція завершила розслідування щодо Вадима Тітушка, якому інкримінують розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Українській правді" повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

"Досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 3 ст. 187 та за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – завершено. Після фіналізації процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, ці два провадження були об’єднані в одне і ще минулого місяця надіслані до суду. Тобто поліція свою роботу завершила, тепер слово за Фемідою", - сказав він.

Зазначається, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Тітушка минув 3 вересня. Справу передано для розгляду по суті до Броварського міського суду Київської області.

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У той же час станом на 13 жовтня судове засідання ще не призначено.

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, 27 серпня 2018 року тодішній заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що Вадима Тітушка оголосили в розшук за вчинення тяжких злочинів на Київщині, зокрема за вчинення розбійних нападів у складі ОЗГ із метою пограбування.