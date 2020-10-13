Кіпр припиняє видачу громадянства в обмін на інвестиції

Кіпр вирішив припинити програму з отримання громадянства в обмін на інвестиції після звинувачень у зловживанні системою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Призупинення програми в її нинішньому вигляді набуде чинності з 1 листопада.

Механізм припускав, що з інвестиціями в розмірі від 2 мільйонів євро Кіпр надавав паспорт громадянина республіки, що гарантувало безвізовий в'їзд до Європейського Союзу, до якого острівна держава приєдналася в 2004 році.

Ця схема, яку критикували як непрозору і пов'язану з ризиком відмивання грошей, користувалася популярністю у росіян, українців, а останнім часом - у китайців і камбоджійців.

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