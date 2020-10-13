Кіпр припиняє видачу громадянства в обмін на інвестиції
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Кіпр вирішив припинити програму з отримання громадянства в обмін на інвестиції після звинувачень у зловживанні системою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Призупинення програми в її нинішньому вигляді набуде чинності з 1 листопада.
Механізм припускав, що з інвестиціями в розмірі від 2 мільйонів євро Кіпр надавав паспорт громадянина республіки, що гарантувало безвізовий в'їзд до Європейського Союзу, до якого острівна держава приєдналася в 2004 році.
Ця схема, яку критикували як непрозору і пов'язану з ризиком відмивання грошей, користувалася популярністю у росіян, українців, а останнім часом - у китайців і камбоджійців.