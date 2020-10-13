Антитіла до коронавірусу зберігаються як мінімум чотири місяці, а при повторному зараженні хвороба протікає важче, - фінські вчені

Антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19), зберігаються чотири місяці, а при повторному інфікуванні хвороба може проходити важче.

Такого висновку дійшли дослідники фінського Відомства охорони здоров'я і соціального розвитку THL і міста Гельсінкі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами керівника дослідження Меріт Мелін, отримані результати підтверджують інформацію про те, що антитіла і можливий імунітет, викликані звичайною інфекцією, зберігаються як мінімум протягом чотирьох місяців.

Зазначається, що вчені вивчили дані 39 сімей, в яких були зафіксовані випадки коронавірусу.

Практично у всіх інфікованих протягом першого місяця зараження вироблялися антитіла, які були виявлені і через чотири місяці.

Сама коронавірусна інфекція також може повторитися, а симптоми можуть бути серйознішими.

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Вчені також наголошують, що необхідні подальші дослідження для точнішого визначення тривалості імунітету. Крім того, потрібно з'ясувати, чому при повторному інфікуванні з'являються серйозніші симптоми.

Однак дослідники зазначають, що в світлі наявних зараз даних випадки повторного інфікування зустрічаються рідко.

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