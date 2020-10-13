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Антитіла до коронавірусу зберігаються як мінімум чотири місяці, а при повторному зараженні хвороба протікає важче, - фінські вчені

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Антитіла до коронавірусу зберігаються як мінімум чотири місяці, а при повторному зараженні хвороба протікає важче, - фінські вчені
Антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19), зберігаються чотири місяці, а при повторному інфікуванні хвороба може проходити важче.

Такого висновку дійшли дослідники фінського Відомства охорони здоров'я і соціального розвитку THL і міста Гельсінкі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами керівника дослідження Меріт Мелін, отримані результати підтверджують інформацію про те, що антитіла і можливий імунітет, викликані звичайною інфекцією, зберігаються як мінімум протягом чотирьох місяців.

Зазначається, що вчені вивчили дані 39 сімей, в яких були зафіксовані випадки коронавірусу.

Практично у всіх інфікованих протягом першого місяця зараження вироблялися антитіла, які були виявлені і через чотири місяці.

Сама коронавірусна інфекція також може повторитися, а симптоми можуть бути серйознішими.

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Вчені також наголошують, що необхідні подальші дослідження для точнішого визначення тривалості імунітету. Крім того, потрібно з'ясувати, чому при повторному інфікуванні з'являються серйозніші симптоми.

Однак дослідники зазначають, що в світлі наявних зараз даних випадки повторного інфікування зустрічаються рідко.

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Автор: Христина Бедрик

Топ коментарі

  • Владимир Рачков
    За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Смертность 5% . Никто не знает сколько из ныне заболевших умрет . Даже наш министр который утверждает что у нас одна из самых низких смертностей . И чтобы не стать каждым 5 из 100, или 1 из 20, берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию, и не станете этим 5 из ста.
  • RustIck
    Три месяца (проверено на личном опыте: середина марта и середина июня, первый раз 15 дней из них 7 с высокой темпепатурой, втроой 23 дня из их 11 дней 38-40 температура), второй раз дейстаительно очень тяжнло было, сильная слабость, жар, одышка и безнадега (всерьез думал, что не смогу пережить, очень жуткие сны снились: "постоянно убегал и прятался от огромного демонического медведя")!
  • Only
    Буквально десь тиждень тому читав, що навпаки - якщо людина повторно заразиться Ковідом, то через те, що в організмі вже є антітіла, і організм одразу розпізнає збудника, він починає раніше боротись і пригнічувати вірус, через що хвороба має легший перебіг, ніж під час першого зараження.
    Коротше кажучи - навіть ті, хто з розумною пикою щось говорить як про доведений факт про Корону, насправді не може нічого стверджувати, бо занадто мало є інформації на цей час.
    Тож ліпше берегти себе, і своїх близьких.
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