ВВП України в 2020 році впаде на 7,2%, - прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив оцінку падіння ВВП України в 2020 році до 7,2% з 8,2% в червневому прогнозі.

Згідно зі Світовим економічним прогнозом (WEO) Фонду, оприлюдненим у вівторок, підвищені також очікування зростання української економіки наступного року - з 1,1% до 3%, а у 2025 році МВФ прогнозує зростання ВВП України на на 4%. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з WEO, оцінка середньорічної інфляції в Україні у 2020 році знижена з 4,5% до 3,2%, наступного - з 7,2% до 5%. Інфляція на кінець періоду, згідно з документом, цього року становитиме 5,2%, наступного зросте до 5,8%.

Як повідомлялося, у 2019 році українська економіка зросла на 3,2% за інфляції 4,1%.

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Згідно з новими оцінками, дефіцит поточного рахунку у 2,7% ВВП цього року може змінитися профіцитом у 4,3% ВВП із поверненням до дефіциту 3,4% ВВП наступного року, тоді як у червні МВФ очікував дефіцит цього року 1,7% ВВП, наступного - 2% ВВП.

МВФ також поліпшив оцінки рівня безробіття для України. Якщо в червні Фонд оцінював, що цього року він збільшиться з 8,5% до 12,6%, а наступного знизиться до 12%, то тепер прогноз рівня безробіття на цей рік становить 11%, на наступний - 9,6%.

Відновлення світової економіки у 2021 році, на думку МВФ, відбуватиметься дещо менш високими темпами, ніж очікувалося в червні, - 5,2% замість 5,4%. Суттєво поменшало оптимізму і щодо зростання російської економіки наступного року - 2,8% замість 4,1%. Прогноз Мінекономрозвитку та ЦБ на 2021 рік - зростання відповідно на 3,3% і 3,5-4,5%.

Оцінку падіння економіки країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, на 2020 рік погіршено до 3,3% (раніше очікувалося зниження на 3%). У 2021 році очікується зростання на 6% (попередній прогноз - 5,9%).

МВФ підвищив прогноз зростання економіки Китаю у 2020 році - до 1,9% із 1%, у 2021 році очікує її зростання на 8,2% (оцінка не змінилася).

Фонд продовжує погіршувати оцінку падіння ВВП Індії. У червні він уже прогнозував падіння на 4,5% замість зростання на 1,9%, які очікував у квітні, наразі фонд очікує ще глибшого падіння індійської економіки - на 10,3%. При цьому темпи відновлення ВВП у 2021 році підвищено до 8,8% із 6%.

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Падіння бразильської економіки, як очікує МВФ, буде менш драматичним - на 5,8%, а не на 9,1%. На 2021 рік прогноз зростання знижений до 2,8% із 3,6%.

Прогноз щодо ВВП розвинених країн у 2020 році покращений, зниження становитиме 5,8%, а не 8%. Зростання у 2021 році буде на рівні 3,9% (попередній прогноз - 4,8%).

При цьому оцінку рівня падіння американської економіки у 2020 році зменшено із 8% до 4,3%, наступного року зростання американської економіки становитиме 3,1% (4,5%).

Поліпшено очікування щодо економіки країн єврозони - падіння цього року на 8,3% (було 10,2%). Знижено прогноз зростання у 2021 році - 5,2% (6%).

Найглибше падіння, як і раніше, очікується в Італії та в Іспанії - і якщо оцінка падіння для першої знижена на 2,2 п. п., до 10,6%, то в Іспанії збережена на рівні 12,8%. Зростання у 2021 році в Італії буде на рівні 5,2% (було 6%), в Іспанії очікується активніше, ніж оцінювалося раніше, - 7,2% (6%).

У Франції зниження у 2020 році становитиме 9,8%, а не 12,5%, зростання наступного року на 6% (7,3%).

ВВП Великої Британії впаде у 2020 році, на думку фонду, на 9,8%, раніше очікувалося падіння на 10,2%, а у 2021 році зросте на 5,9% (6,3%).

У Німеччині очікується зниження економіки на 6%, оптимістичніше 7,8%, що очікувалися в червні, у 2021 році зростання на 4,2% (6,3%).

Економіка Японії цього року знизиться на 5,3% (попередня оцінка - 5,8%), у 2021 році зросте на 2,3% (2,4%).