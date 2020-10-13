Україна та Алжир планують провести бізнес-форум, - МЗС

Міністри закордонних справ України та Алжиру Дмитро Кулеба і Сабрі Букадум домовилися про проведення в листопаді другого раунду політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами двох країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У рамках політичних консультацій Україна і Алжир планують підписати угоду про створення Спільної міжурядової комісії з питань двостороннього співробітництва як ефективного інструменту просування торгівлі та інвестицій, а також провести бізнес-форум за участю провідних українських та алжирських компаній", - сказав Кулеба.

Також Кулеба запросив Букадума відвідати Україну з офіційним візитом у зручний для нього час.

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У МЗС України зазначили, що в 2019 році загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і Алжиром досяг рекордного для двосторонніх відносин показника - 614,4 млн дол. США. За підсумками минулого року, Алжир став другим після Єгипту найбільшим торговим партнером України в Африці.