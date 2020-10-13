Поставлено завдання вийти на 75 тис. ПЛР-тестів на добу, - Шмигаль

Очільнику МОЗ доручено збільшити ПЛР-тестування до 50 тис. на добу, а також вийти на кількість 75 тис. тестів на добу до кінця року.

Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра, Кабмін робить все можливе для здатності медичної системи бути готовою до найгіршого сценарію.

"Поставлено завдання міністру охорони здоров'я Максиму Степанову збільшити тестування до 50 тис. на добу, але ми повинні вийти на 75 тис. тестів на добу ще цього року. Планку потрібно підвищувати, проблему з чергами потрібно вирішувати", - зазначив Шмигаль.

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