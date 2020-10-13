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Кабмін обмежив час роботи ресторанів і кафе

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Кабмін обмежив час роботи ресторанів і кафе
В Україні в рамках посилення адаптивного карантину забороняється робота громадського харчування в нічний час - з 22:00 до 7:00.

Про це на позачерговому засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Пропонується ввести обмеження на роботу ресторанів та інших закладів не пізніше 22 годин, навіть в зеленій, жовтій і оранжевій зонах. Тобто робота з 22 годин до 7 ранку буде заборонена, крім адресної доставки і замовлень на винос", - сказав Степанов.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Igor L
    Не зрозуміло в чому сенс обмежень роботи кафе та ресторанів після 22.00 коли масового напливу клієнтів вже немає. Якщо забороняти то якраз роботу в часи пік, щоб не було масового напливу людей і не було передачі коронавірусу, а вночі якраз можна дозволити працювати. Вночі на вулицях народу небагато і можна безпечно ходити по розважальним закладам. Якраз після 20.00 і до 6.00 і треба дозволяти роботу ресторанів та кафе, щоб публіка яка їде в ресторан чи персонал цих закладів не перетиналась з тими хто їде на роботу чи з роботи.
  • Татьяна Лайф
    Дополнительный 'заработок' для ментов за этим следящих
  • Ирина Правда
    Ці заклади створені для того, щоби той, хто має гроші і бажання повечеряти або пообідати, могли зайти й поїсти. А пістя 22 часу треба сидіти вдома, а не вештатись.
    Але... я так зрозуміла, що Ви закликаєте ЗОВСІМ НЕ ЇСТИ? (Є ж й кафе, в яких може поїсти кожна людина, й не дуже багата.)
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