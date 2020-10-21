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Приблизно 100 "слуг народу" на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук. ФОТОрепортаж

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Приблизно сотня народних депутатів із фракції партії "Слуга народу" вранці 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка триватиме протягом двох днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Ми не будемо робити там засідання – це робоча поїздка депутатів. Участь у ній беруть приблизно сто членів фракції. Ми, коли приїдемо на місце, розділимося на менші групи по 10-12 людей, і цими групами поїдемо з конкретними бригадами на місця їхньої дислокації, де й будемо ночувати. Групи з депутатами будуть розтягнуті фактично по лінії фронту. Думаю, що охопимо й Донецьку, і Луганську області. Перебуватимемо на Донбасі два дні," – зазначила Кравчук.

За її словами, під час цієї поїздки парламентарі планують поспілкуватися як з військовослужбовцями, так і цивільними в тих населених пунктах, біля яких дислокуються бригади. Результати ж роботи, проведеної на Донбасі, "Слуги народу" планують обговорити на засіданні фракції вже після повернення до Києва.

Приблизно 100 слуг народу на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук 01

Водночас Кравчук пояснила, чому до цієї поїздки на Донбас фракція долучилася не повним складом.

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"Це добровільна поїздка. Частина депутатів не поїхали за станом здоров‘я – хворіють або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами виборів," – уточнила політик.

Приблизно 100 слуг народу на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук 02

Як повідомлялося, наприкінці вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про намір фракції провести виїзне засідання на передовій.

Згодом, 2 жовтня, член фракції, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук повідомила, що депутати від "Слуги народу" відклали виїзне засідання на Донбасі через несприятливі погодні умови та захворюваність депутатів на COVID-19.

Приблизно 100 слуг народу на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук 03

Пізніше заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що таке виїзне засідання відбудеться протягом тижня з 19 по 25 жовтня.

А напередодні Президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради підтвердив, що "завтра (21 жовтня. - Ред.) 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас".

Приблизно 100 слуг народу на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук 04
Приблизно 100 слуг народу на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук 05
Фото: соцмережі, видання "Сьогодні"

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    надеюсь на разминирование
    Около 100 "слуг народа" на два дня поехали на Донбасс, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 9889
  • Vika Lysenko
    Принудительный пиар 🤢🤡💩🐒🐁🐲перед провалом на выборах ! Поздно пить « Боржоми «, ************* !
  • Вольный Каменьщик
    Приблизно 100 "слуг народу" на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 3102
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