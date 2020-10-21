Очікувати появи української вакцини проти COVID-19 найближчі два роки не варто, - лікар Дубров

Очікувати появи української вакцини проти COVID-19 найближчі два роки, а саме стільки тривають три фази розробки препарату, не варто.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив Сергій Дубров, лікар-анестезіолог вищої категорії, експерт МОЗ, член робочої групи протоколу "Надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби".

За його словами, для того, щоб з’явився будь-який препарат на фармацевтичному ринку, в тому числі і вакцина, необхідно дотримуватися правил проведення клінічних досліджень. Вони містять три фази.

"Наскільки мені відомо, в Україні не зареєстровано наразі жодних клінічних досліджень із застосуванням вакцини проти коронавірусу. Дослідження має три фази і цей період довготривалий. Щонайменше – півтора-два роки. Не думаю, що ми можемо говорити про перспективу появи української вакцини найближчі два роки".

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Як приклад Дубров назвав РФ, де вже зареєстровано дві вакцини з порушенням усіх європейських і світових вимог щодо реєстрації лікарських засобів.

"Тобто, дослідження не включали третю, основну фазу клінічного дослідження, на якій до 50% препаратів потенційних не доходять до реєстрації".