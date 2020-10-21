COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 713, Одещина - 614 і Полтавщина - 580

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській (713), Одеській (614) та Полтавській (580) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 21 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 713 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 30 272 особи.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 462 особи, за останню добу - 10. Від початку епідемії одужали 5862 пацієнти, за минулу добу - 145.

Станом на 21 жовтня кількість активних хворих в Харківській області становить 23 948 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська та Полтавська області.

Так, на Одещині добовий приріст хворих на коронавірус становить 614 осіб. Загальна кількість хворих - 19 957. Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 300 осіб, за добу - 5. Від початку епідемії одужали 3242 пацієнти. Кількість активних хворих на Одещині - 16 415.

На Полтавщині на коронавірус захворіли 580 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 6880 осіб. Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 132 людини, за минулу добу - 21. Від початку епідемії одужали 2260 пацієнтів. Кількість активних хворих на Полтавщині становить 4488 осіб.