У Києві рекордна смертність від COVID-19 за добу - 23 особи, одужали - 199, виявлено 559 нових випадків

Станом на ранок 21 жовтня в Києві на коронавірус захворіли 559 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 31 869 осіб.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 627 осіб, за добу - 23, що є рекордним показником за добу від початку пандемії. Від початку епідемії одужали 11 115 пацієнтів, за добу - 199

Станом на 21 жовтня кількість активних хворих у Києві становить 20 127 осіб.

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