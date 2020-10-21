Антикорупційний суд ще на місяць відсторонив від посади голову Чернівецької облради Мунтяна

У вівторок, 20 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив термін відсторонення від посади голові Чернівецької обласної ради ще на один місяць - до 20 листопада включно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці ВАКС у фейсбуці.

"Нагадаємо, голову Чернівецької обласної ради підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. За версією слідства, підозрюваний висловив прохання одному із підприємців області надати йому неправомірну вигоду у сумі $400 тис. за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. У подальшому, правоохоронні органи задокументували факт отримання ним частини обумовлених коштів у розмірі $180 тис.", - йдеться в повідомленні.

Чернівецьку обласну раду з грудня 2015 року очолює голова Чернівецької обласної організації ВО "Батьківщина" Іван Мунтян.

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Нагадаємо, Івана Мунтяна підозрюють в отриманні хабаря за передачу в оренду оздоровчого комплексу. За версією слідства, він у липні 2019 року вимагав за це 400 000 доларів. Протягом серпня-жовтня 2019 року правоохоронці задокументували отримання Мунтяном хабаря в розмірі 180 000 доларів.

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