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"Ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки", - Рубан

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"Ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки", - Рубан
Начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що українцям необхідно навчитися жити в умовах епідемії коронавірусу в найближчі півтора-два роки. Збудник вірусу залишиться назавжди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на  "РБК-Україна",про це Рубан заявив в ефірі "Україна 24".

За словами голови столичної Держпродспоживслужби, необхідно змінити риторику щодо того, хто повинен нести відповідальність за порушення карантину - суб'єкти господарювання або громадяни.

"Дійсно збудник з нами назавжди і ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки", - сказав Рубан.

При цьому Рубан зазначив, що сьогодні є законна база щодо перевірки суб'єктів господарювання і накладення штрафів за порушення карантинних вимог.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Eugeniusz 1
    Если не будет майдана то примерно 3.5года.
  • Eugeniusz 1
    Человек не может впасть в анабиоз и тупо проспать всю эпидемию, ему нужно что то жрать, пить и к тому же комунальные платежи никто не отменял.
    Как ты предлагаешь доехать утром на работу НЕВОТАК?
  • Гонта Київський
    І про яку епідемію патякає це тупе одоробло на прізвище Рубан? Великий "начальник Госпродпотребслужбы Киева" вирішив внести свій посильний вклад в роздмухування безпідставної істерії? Вакцинувати в першу чергу!
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