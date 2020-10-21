Харків'янку П'янову, яка відрізала голову дочки і ходила з нею містом, визнали психічно неврівноваженою
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Об'єктив", про це повідомив керівник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
Нині П’янова перебуває в СІЗО до закінчення терміну на апеляційне оскарження - 30 днів, після чого буде відправлена у психіатричну лікарню.
"За результатами попереднього розслідування даних про причетність інших осіб до цього злочину не встановлено", - повідомив Чубенко.
Нагадаємо, що Київський районний суд Харкова підтримав клопотання прокуратури про експертизу підозрюваної у вбивстві малолітньої дочки. Підозрювану направили на психіатричну експертизу в Дніпро.
Як повідомлялося, ця моторошна подія сталася в Харкові 30 квітня. Жінка йшла оголена вулицею з головою її 13-річної дочки в поліетиленовому пакеті.
Через дві години в поліцію звернувся брат затриманої. Він повідомив, що в одній із кімнат він виявив обезголовлене тіло племінниці.