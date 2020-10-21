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Батьки зможуть отримувати свідоцтво про народження дитини поштою, - Мінцифри

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Батьки зможуть отримувати свідоцтво про народження дитини поштою, - Мінцифри
Міністерство охорони здоров'я і Міністерство цифрової трансформації ведуть переговори з поштовими операторами для отримання батьками паперового свідоцтва про народження дитини поштою у разі онлайн-реєстрації дитини через "еМалятко".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ході пресбрифінгу в Києві 21 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Паперове свідоцтво про народження дитини можна отримати, якщо воно вам необхідно. Але ми зараз працюємо з "Укрпоштою" та іншими поштовими операторами, щоб ви його отримували додому", - повідомив він.

"Послугою "еМалятко" можна скористатися якщо батьки не в офіційному шлюбі. Воно передбачає всі життєві ситуації ... Це найзручніший у світі проєкт, який містить дев'ять послуг в одній електронній заяві. В Австралії це три послуги, в Канаді п'ять, ми лідери в світі. У даний час до послуги підключено понад 160 пологових будинків в більш ніж 140 населених пунктів", - додав міністр.

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Федоров зазначив, що протягом двох місяців планується запуск е-лікарняних.

"У нас вже на виході електронні лікарняні. Це також певна революція для системи охорони здоров'я в країні, адже це спрощення процедури отримання лікарняного, ліквідація корупційних ризиків. За місяць-два ми запустимо цю послугу", - сказав міністр.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Повезло цыганке, теперь не прийдется в очередях стоять за справками, все оформит онлайн, и маленький малыш депйош зеленский проведет больше времени с мамой
    Родители смогут получать свидетельство о рождении ребенка по почте, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4304
  • Герхард
    Рождение ребенка по почте - это новое слово в науке!!!
  • Підлога Маккартні
    почти, просто давно не мылась
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