Держпродспоживслужба Києва склала майже 400 протоколів за порушення карантину, - Рубан

Держпродспоживслужба Києва за останні три місяці склала майже 400 адміністративних протоколів за порушення карантинних норм за підсумками перевірок об'єктів господарювання. Загалом було проведено майже 2 тисячі таких перевірок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, інспекції проводяться насамперед на об'єктах з високим рівнем ризику поширення вірусу.

"Це сьогодні загальноосвітні заклади, гуртожитки, ринки. Потім йдуть ресторани, служби побуту", - сказав Рубан.

Також перевірки проводяться у зв'язку зі скаргами громадян. Для цього в Києві створено 10 мобільних груп у кожному районі.

"Держпродспоживслужба перевірила за останні три місяці приблизно 2 тисячі об'єктів, складено майже 400 протоколів. Велика частина зайшла в суд, з огляду на всі докази, які ми надаємо суду", - додав Рубан.

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