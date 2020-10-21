Підрахунок голосів на виборах 25 жовтня буде тривалим, - ЦВК
Про це повідомила ЦВК в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій. Він буде тривалим", - повідомили в ЦВК.
Зазначається, що певні труднощі виникли при заповненні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Так, внесення відомостей - повних назв 15 місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів у депутати (5 місцевих організацій партій по 7 кандидатів, 5 - по 9 кандидатів і 5 - по 12 кандидатів) в один екземпляр протоколу "від руки" зайняло 1 годину 40 хв. Це за умови, що "секретарю комісії" вже допомагав інший "член комісії" і диктував ПІБ кандидатів.
Щоб спростити процес, ЦВК прийняла постанову, згідно з якою для зменшення часу оформлення протоколу повні назви місцевих організацій партій та ПІБ кандидатів будуть надруковані.
ЦВК просить членів комісій дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб підрахунок голосів провести правильно і без ускладнень.