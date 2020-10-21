Україна повністю довіряє висновкам США щодо розслідування діяльності російських хакерів, - МЗС

Україна повністю довіряє оприлюдненим Міністерством юстиції США результатам розслідування і обвинуваченням шести співробітникам російського Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ у скоєнні низки кібератак по всьому світу, зокрема в Україні, США, Франції, Грузії та Південній Кореї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному коментарі МЗС.

У коментарі наголошується: "Повністю підтримуємо заяву Державного секретаря США Майка Помпео щодо необхідності суворого засудження триваючої підривної, деструктивної та дестабілізуючої діяльності РФ у кіберпросторі. Така діяльність демонструє повну неповагу до громадської безпеки та міжнародної стабільності.

Україна підтверджує свою тверду позицію, що норми та принципи міжнародного права в повній мірі застосовуються й до поведінки держав у кібернетичному просторі, а відповідальні за кібератаки мають бути притягнені до відповідальності.

Звертаємось до міжнародної спільноти із закликом продовжити скоординований тиск на РФ з метою припинення систематичного порушення з її боку норм та принципів міжнародного права, зокрема у використанні кіберінструментів із зловмисною метою, що загрожує безпеці глобального кіберпростору".

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