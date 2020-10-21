Новий рекорд добової смертності від COVID-19 зафіксовано в РФ: померли 317 осіб

За минулу добу в Росії померли 317 осіб, у яких був підтверджений діагноз COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", це новий рекорд добової смертності з початку пандемії.

Всього з початку поширення коронавірусу в Росії померли 24 952 особи з підтвердженим діагнозом COVID-19.

За минулу добу в РФ зафіксовано 15 700 нових випадків коронавірусної інфекції. Всього з моменту початку пандемії в Росії захворіло 1 447 335 осіб.

Перше місце за кількістю нових випадків COVID-19 посідає Москва - 4 389 хворих за добу (вдень раніше 4 999 випадків). На другому місці Санкт-Петербург з 684 хворими (днем раніше 695 нових випадків).

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Одужали за добу 10 952 людини, які лікувалися від COVID-19. Всього вилікувалися 1 096 560 осіб, у яких був діагностований коронавірус.

За добу було проведено 496 тисяч тестів на коронавірус, повідомив Росспоживнагляд. Днем раніше було зроблено 374 тисячі тестів, всього з моменту початку пандемії проведено понад 55,1 мільйона лабораторних досліджень на COVID-19.