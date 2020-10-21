Тіхановська закликала білорусів 26 жовтня розпочати народний страйк

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила гарантії для тих, хто підтримає народний страйк у Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Тіхановської.

Вона закликала людей не виходити на роботу і навчання з 26 жовтня.

"Я підтримаю кожного білоруса, який приєднається до загальнонаціонального страйку. Кожного - це означає, що відповідальність робітники розділять зі студентами, підприємцями, сусідами по району, водіями, вченими, пенсіонерами", - заявила лідерка опозиції.

Тіхановська обіцяє всім страйкарям підтримку від фонду BySol, у разі економічних репресій або втрати роботи.

У разі, якщо Тіхановська прийде до влади, вона обіцяє, зокрема, анулювати всі штрафи за несплату комунальних платежів; анулювати судимості й адміністративні штрафи; відновити на службі тих, хто втратив роботу; а також отримати фінансові амністії для тих, хто утримувався на роботі виплатами за контрактами.

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