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Тіхановська закликала білорусів 26 жовтня розпочати народний страйк

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Тіхановська закликала білорусів 26 жовтня розпочати народний страйк
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила гарантії для тих, хто підтримає народний страйк у Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Тіхановської.

Вона закликала людей не виходити на роботу і навчання з 26 жовтня.

"Я підтримаю кожного білоруса, який приєднається до загальнонаціонального страйку. Кожного - це означає, що відповідальність робітники розділять зі студентами, підприємцями, сусідами по району, водіями, вченими, пенсіонерами", - заявила лідерка опозиції.

Тіхановська обіцяє всім страйкарям підтримку від фонду BySol, у разі економічних репресій або втрати роботи.

У разі, якщо Тіхановська прийде до влади, вона обіцяє, зокрема, анулювати всі штрафи за несплату комунальних платежів; анулювати судимості й адміністративні штрафи; відновити на службі тих, хто втратив роботу; а також отримати фінансові амністії для тих, хто утримувався на роботі виплатами за контрактами.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних #470343
    Українці мают клоуна, а білоруси мают клоунесу !!! Фартить ,сябрам !!!))
  • Вiктар BY
    Во порохоботов корежит - в упор от путиноидов не отличить.
    Или они "два-в одном" - у двух маток сосут?!
  • Алла Новосад #194524
    "Тихановская обещает всем бастующим поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы.

    В случае, если Тихановская придет к власти, она обещает в частности аннулировать все штрафы за неуплату коммунальных платежей; аннулировать судимости и административные штрафы; восстановить на службе тех, кто потерял работу; а также получить финансовые амнистии для тех, кто удерживался на работе выплатами по контрактам."

    Источник: https://censor.net/ru/n3226054

    А когда она придет к власти?
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