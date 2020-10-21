На місцевих виборах буде багато недійсних бюлетенів, бо люди не знатимуть, як їх заповнювати, - нардеп "Батьківщини" Власенко

Народний депутат фракції "Батьківщина" Сергій Власенко вважає, що застосування нової системи на місцевих виборах 25 жовтня може призвести до викривлення результатів.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

Власенко нагадав, що цій передвиборчій кампанії передувала суттєва зміна законодавства.

"Ми вкотре поміняли систему виборів, запровадивши систему, абсолютно незнайому ані для учасників кампанії, ані для виборців, ані для ЦВК. Ця система має дуже багато внутрішніх нюансів, ризиків і насправді може призвести до спотворення результатів – принаймні в першій кампанії за цієї виборчої системи. Бо я передбачаю, що в нас буде величезна кількість бюлетенів, які будуть визнані недійсними або за рахунок того, що люди не знатимуть, як заповнювати бюлетені, або тому, що люди ставитимуть номери в бюлетенях напроти кандидатів" , - сказав Власенко.

Також нардеп розкритикував опитування президента Володимира Зеленського, яке відбудеться в день виборів.

"Інша проблема полягає в тому, що президент, розуміючи, що ці вибори, по суті, стануть референдумом про довіру йому, – запровадив опитування, яке насправді не має жодного стосунку ані до Конституції, ані до законодавства, ані до повноважень президента", - зазначив Власенко.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрахунок голосів на виборах 25 жовтня буде тривалим, - ЦВК