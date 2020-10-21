Приблизно 3 тис. громадян Білорусі виїхали в Україну з вересня, - МВС РБ

Начальник Департаменту з громадянства і міграції МВС Білорусі Олексій Бєгун розповів про білорусів, які виїхали з метою працевлаштування до України, Польщі та країн Балтії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"На територію Польщі був найбільший в'їзд - майже 10 тис. осіб. Латвія і Литва - значно менше. Образно кажучи, не більш ніж 500 осіб виїхали в ці дві країни", - зазначив Бєгун.

За його словами, в Україну з вересня виїхали приблизно 3 тис. осіб.

Бєгун впевнений, що у своїй більшості це трудова міграція.

"Частина з них виїжджає як особи, що працюють. Гадаю, це не безповоротна, це трудова міграція. Зрозуміло, що українці надали певні преференції працівникам айті, поляки досі надають преференції працюючим білорусам, які в спрощеному порядку залучаються для трудової діяльності і виїжджають на роботу", - сказав він.

Начальник департаменту підкреслив, що не можна говорити, що певні події в країні спровокували виїзд білоруських громадян: "Може, певні особи, які ставили собі за мету вже доволі давно переїхати на ПМП в інші країни, використали цю внутрішньополітичну кризу для того, щоб звернутися з клопотанням до компетентних органів Литви або Польщі про надання статусу біженця, і дуже часто створювали так звану інформаційну картинку, щоб підтвердити, що є жертвами за свої політичні погляди на території Білорусі".

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