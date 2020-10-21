Кабмін пропонує Раді визначити правовий статус Національного військового кладовища

Верховній Раді пропонують визначити правовий статус Національного військового меморіального кладовища. Кабінет Міністрів вніс до парламенту відповідний законопроєкт №4225.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті ВР.

Відповідно до закону, Національне військове меморіальне кладовище є об'єктом права державної власності і не підлягає приватизації або передачі в оренду.

Питання про відведення земельної ділянки для розміщення на ній такого кладовища вирішується відповідно до Земельного кодексу.

Замовником будівництва меморіального кладовища є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни. Його будівництво здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету.

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Водночас порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначається Кабінетом Міністрів.

Витрати на поховання померлих на території такого кладовища здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету.

У проєкті прописано, що зразок намогильних споруд і меморіальних табличок, що встановлюються на території кладовища, затверджує уряд.

При цьому в разі осквернення могил або намогильних споруд відшкодовують матеріальні збитки за рахунок коштів держбюджету з подальшим їх відшкодуванням за рахунок винних осіб відповідно до закону.

Утримання в належному стані й охорона такого кладовища забезпечуються за рахунок коштів держбюджету.

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