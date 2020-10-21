У СБУ запобігли неякісному будівництву і ремонту доріг на Харківщині

Служба безпеки України запобігла неякісному будівництву і ремонту об'єктів критичної інфраструктури автодорожньої галузі Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом третього кварталу цього року харківське держпідприємство оголосило проведення низки тендерів на закупівлю будматеріалів для ремонту і будівництва автодоріг. Менеджмент однієї з комерційних фірм запропонував конкурсні ціни, які були значно нижчими від ринкових. Це дозволило комерсантам отримати перемогу у торгах і укласти договори на майже 6,3 мільйона гривень.

Під час аналізу тендерної документації співробітники СБ України виявили, що у фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і кваліфікований штат працівників. Також продукція, яку комерсанти планували придбати у субпідрядників, не відповідає сертифікатам якості.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Така ситуація могла призвести до постачання неякісних будівельних матеріалів і виконання робіт. Це створювало загрозу передчасного руйнування дорожнього покриття, підвищення аварійності на автошляхах та могло завдати мільйонні збитки державі.

Завдяки своєчасному інформуванню Служби безпеки України керівництво державного підприємства в односторонньому порядку розірвало укладені договори.