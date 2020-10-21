"ЄС" вимагає від Кабміну не допустити банкрутства Національного ботсаду ім. Гришка

Національний ботанічний сад імені Гришка недоотримав 13,2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами нардепки Марії Іонової, через недоотримання в період карантину 13,2 млн гривень унікальний ботсад може збанкрутувати. Керівництво Ботсаду в розпачі, вони звернулися до депутатів із проханням захистити унікальний заклад і допомогти вирішити питання з фінансуванням.

Парламентарка зауважила, що цей конкретний приклад із Національним ботанічним садом ілюструє загальну ситуацію із втратою контролю за системою державного управління у команді Зеленського.

"З березня, коли Національний Ботанічний сад стикнувся з жорстким карантином і вся країна була в локдауні, відповіді, як закривати ці бюджетні асигнування, не були надані. І сьогодні, восени, ми стикнулися з тим, що 13,2 млн грн Національний Ботанічний сад недоотримав, і наразі є питання як заробітної плати, так і збереження цієї унікальної колекції", – зазначила Іонова.

"Ми всі звикли говорити про наслідки жорсткого карантину для економіки і не говоримо про те, які ще галузі постраждали і що має зробити держава для того, щоб убезпечити від вкрай негативних наслідків загалом", - зауважила нардепка Ніна Южаніна.

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За словами Южаніної, є частина коштів, які ботсад має заробити сам. Це 13,2 млн гривень, які завдяки продажу вхідних квитків він може заробити.

"Вони витрачалися саме на сплату комунальних платежів і частини заробітної плати працівників, які доглядають за всією унікальною колекцією нашого ботанічного саду. 66 млрд коштів, виділених у бюджеті на боротьбу з COVID-19, в тому числі передбачають і подолання різних наслідків, завданих жорстким карантином. У нас не знайшлося жодного міністра і прем`єр-міністра, який би звернув увагу на численні звернення від депутатів "Європейської Солідарності" щодо фінансової підтримки ботанічного саду імені Гришка. 13,2 млн гривень, які необхідні ботанічному саду для того, щоб продовжити своє існування, – просто вижити. Для того, щоб заплатити мінімальні заробітні плати працівникам Ботсаду і не дати можливості визнати ботанічний сад банкрутом, і забрати чи виставити на аукціон найпривабливіші землі на Печерських пагорбах", – застерігає Южаніна.

Нардепка звернулася до уряду й особисто прем'єр-міністра Шмигаля з вимогою вирішити питання фінансування Ботсаду імені Гришка.

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