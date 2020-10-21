Після місцевих виборів у керівництві Офісу президента буде низка звільнень і перестановок, - ЗМІ

Після місцевих виборів в Офісі президента можливі значні кадрові зміни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі НВ.

Про це виданню стало відомо з трьох незалежних джерел.

За даними наших співрозмовників, можуть бути звільнені перший заступник глави ОП Сергій Трофімов і заступниця глави ОП Юлія Ковалів.

Заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко можуть підвищити до першого заступника.

Колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова планують "повернути в команду президента Володимира Зеленського". Виданню поки не вдалося дізнатися, на яку саме посаду.

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НВ звернувся до Милованова, Ковалів, Тимошенка і Трофімова по коментарі, але поки їх отримати не вдалося отримати.