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Після місцевих виборів у керівництві Офісу президента буде низка звільнень і перестановок, - ЗМІ

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Після місцевих виборів у керівництві Офісу президента буде низка звільнень і перестановок, - ЗМІ
Після місцевих виборів в Офісі президента можливі значні кадрові зміни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі НВ.

Про це виданню стало відомо з трьох незалежних джерел.

За даними наших співрозмовників, можуть бути звільнені перший заступник глави ОП Сергій Трофімов і заступниця глави ОП Юлія Ковалів.

Заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко можуть підвищити до першого заступника.

Колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова планують "повернути в команду президента Володимира Зеленського". Виданню поки не вдалося дізнатися, на яку саме посаду.

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НВ звернувся до Милованова, Ковалів, Тимошенка і Трофімова по коментарі, але поки їх отримати не вдалося отримати.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    "Бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова планируют "вернуть в команду президента Владимира Зеленского". Изданию пока не удалось узнать, на какую именно должность"



    Та да, там такие кадры нужнее всего!!!
    После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ - Цензор.НЕТ 3997
  • Підлога Маккартні
    Чо не уже ли Дерьмака попрут ?
  • Гыг с Вами
    гы....шо,еще выборы не прошли,а уже аукается ?
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