Доклінічна фаза випробування української вакцини проти коронавірусу пройдена успішно, - Степанов

Фаза доклінічного випробування української вакцини проти коронавірусу завершена успішно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ заявив, що у вівторок разом з вченими презентував президенту роботу щодо розробки, проходження доклінічної фази вакцини проти COVID-19, яка тривала 6 місяців.

"Ця фаза складається з декількох великих моментів. Можемо сказати, що вона пройдена, в рамках проведення цієї доклінічної фази було з'ясовано, що цей кандидат на вакцину має досить хороші перспективи, відбувається нейтралізація вірусу", - пояснив Степанов.

За словами міністра, зараз потрібно починати клінічну фазу.

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"Це ще досить тривалий термін, щоб закінчити всі випробування, тому що ми говоримо про серйозний імунобіологічний засіб", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентові Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження препарату-претендента на звання української вакцини проти COVID-19.