Завершено ремонт МБАК "Бердянськ", пошкодженого росіянами під час атаки у Керченській протоці

На Миколаївському суднобудівному заводі завершено капітальний ремонт малого броньованого артилерійського катера Р175 "Бердянськ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Під час ремонту усунені пошкодження, які МБАК отримав під час російського нападу в Керченській протоці, і виконані регламентні роботи щодо відновлення конструкцій корпусу, гвинто-рульової системи, донно-бортової арматури, протекторів, системи головного двигуна тощо.

Всі роботи виконані в точно встановлені терміни.

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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року в результаті незаконних дій російських силовиків були захоплені три кораблі ВМС України і взяті в полон 24 українські військовослужбовці, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

7 вересня 2019 року в рамках взаємного обміну з РФ військовополонені моряки повернулися в Україну.

Нагадаємо, 18 листопада 2019 року командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" і буксирі "Яни Капу".