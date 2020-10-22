Завершено ремонт МБАК "Бердянськ", пошкодженого росіянами під час атаки у Керченській протоці
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Під час ремонту усунені пошкодження, які МБАК отримав під час російського нападу в Керченській протоці, і виконані регламентні роботи щодо відновлення конструкцій корпусу, гвинто-рульової системи, донно-бортової арматури, протекторів, системи головного двигуна тощо.
Всі роботи виконані в точно встановлені терміни.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року в результаті незаконних дій російських силовиків були захоплені три кораблі ВМС України і взяті в полон 24 українські військовослужбовці, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.
7 вересня 2019 року в рамках взаємного обміну з РФ військовополонені моряки повернулися в Україну.
Нагадаємо, 18 листопада 2019 року командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"
Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" і буксирі "Яни Капу".