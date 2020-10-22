Кабмін збереться на позачергове засідання увечері 22 жовтня після перегляду Держкомісією ТЕБ карантинного зонування
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Уряд увечері 22 жовтня збереться на позачергове засідання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.
Засідання уряду має розпочатися найближчим часом.
22 жовтня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повинна переглянути карантинне зонування. Минулого тижня в червону зону потрапили дев'ять обласних центрів.