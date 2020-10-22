Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві

Директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович допустив декомунізацію монумента "Батьківщина-мати", який увінчує головний будинок Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дробович розповів в інтерв'ю ТСН.uа.

Він уточнив, що до карантину зустрічався з активістом, який є фахівцем з висотних робіт. Той розповів, що його компанія готова взятися за демонтаж і залучити меценатів, які б профінансували роботи, якщо потім поставлять табличку з інформацією, що це було зроблено за їх участю.

"Кабінет міністрів має дати розпорядження (або повинен бути наказ Міністерства культури і інформаційної політики) на цю тему, відповідно тоді у Національного музею історії України у Другій світовій війні з'являться правові підстави починати цю історію. Тому що сам монумент розташований на території музею", - повідомив керівник інституту.

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Далі, за його словами, має бути розроблений проєкт, він повинен пройти державну експертизу.

"Потрібно виділити кошти. Все це може бути профінансовано або державою, або благодійниками. Очевидно, що зараз в умовах карантину навряд чи буде державне фінансування на демонтаж, тому що треба життя людей рятувати. Це можливо і технічно, і політично", - підкреслив Дробович .

Він каже, що демонтаж може обійтися в кілька мільйонів гривень.