Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві
Як передає Цензор.НЕТ, про це Дробович розповів в інтерв'ю ТСН.uа.
Він уточнив, що до карантину зустрічався з активістом, який є фахівцем з висотних робіт. Той розповів, що його компанія готова взятися за демонтаж і залучити меценатів, які б профінансували роботи, якщо потім поставлять табличку з інформацією, що це було зроблено за їх участю.
"Кабінет міністрів має дати розпорядження (або повинен бути наказ Міністерства культури і інформаційної політики) на цю тему, відповідно тоді у Національного музею історії України у Другій світовій війні з'являться правові підстави починати цю історію. Тому що сам монумент розташований на території музею", - повідомив керівник інституту.
Далі, за його словами, має бути розроблений проєкт, він повинен пройти державну експертизу.
"Потрібно виділити кошти. Все це може бути профінансовано або державою, або благодійниками. Очевидно, що зараз в умовах карантину навряд чи буде державне фінансування на демонтаж, тому що треба життя людей рятувати. Це можливо і технічно, і політично", - підкреслив Дробович .
Він каже, що демонтаж може обійтися в кілька мільйонів гривень.