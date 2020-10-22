До 8 років в'язниці засуджено столичного клофелінника
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж жовтня 2019 обвинувачений скоїв два розбійні напади з використанням психотропної речовини.
Так, поруч зі станцією метро Хрещатик, обвинувачений познайомився з чоловіком і пригостив його кавою, в яку підсипав психотропну речовину. У результаті потерпілий знепритомнів і зазнав тяжкого тілесного ушкодження у вигляді гострого отруєння речовиною психотропної дії.
За аналогічних обставин обвинувачений скоїв ще один розбійний напад.
Користуючись безпорадним станом потерпілих, зловмисник відбирав у жертв гаманці, мобільні телефони, золоті прикраси та інші цінні речі, якими пізніше розпоряджався на власний розсуд.
За результатами проведених слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити і затримати зловмисника.
Вироком Шевченківського районного суду столиці обвинувачений визнаний винним у скоєнні зазначених злочинів і йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.