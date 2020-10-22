До 8 років в'язниці засуджено столичного клофелінника

Вироком Шевченківського районного суду міста Києва засуджено зловмисника, який скоював розбійні напади на громадян із використанням клофеліну.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж жовтня 2019 обвинувачений скоїв два розбійні напади з використанням психотропної речовини.

Так, поруч зі станцією метро Хрещатик, обвинувачений познайомився з чоловіком і пригостив його кавою, в яку підсипав психотропну речовину. У результаті потерпілий знепритомнів і зазнав тяжкого тілесного ушкодження у вигляді гострого отруєння речовиною психотропної дії.

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За аналогічних обставин обвинувачений скоїв ще один розбійний напад.

Користуючись безпорадним станом потерпілих, зловмисник відбирав у жертв гаманці, мобільні телефони, золоті прикраси та інші цінні речі, якими пізніше розпоряджався на власний розсуд.

За результатами проведених слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити і затримати зловмисника.

Вироком Шевченківського районного суду столиці обвинувачений визнаний винним у скоєнні зазначених злочинів і йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.