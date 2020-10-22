Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що підписує "стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це президент заявив в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.

"У нас не випадково з'являються військово-мирські бази. Не випадково я підписую стратегічні угоди, яких не було і близько в Україні. Я хочу ще з кількома країнами це зробити. Тому я не можу сказати всю мою стратегію", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що всі договори повинні виконуватися, в іншому випадку, Україна не буде постійно про це просити.

"Не виконують? Ми маємо право робити так, як ми вважаємо. Це моя думка. У іншому плані ми будемо з вами не за столом європейських і світових країн, а будемо людьми, які постійно просять кредит", - підкреслив президент.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.