У разі 15 тис. випадків коронавірусу на добу можемо ввести локдаун, - Зеленський
Про це глава держави заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зеленський нагадав, що на початку епідемії уряд розглядав варіант введення жорсткого карантину у разі 5000 нових заражених COVID-19 за добу.
Президент додав, що одним із визначальних чинників є наявність лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Їхню кількість намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медзакладів і залучення інтернів та студентів. Але цей ресурс не безмежний.
"Ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на COVID-19. Не можуть мільйони лікарів несподівано з'явитися в Україні. Це велика проблема, і саме тому ми звертаємося до людей - ми розуміємо втому, але носіть, будь ласка, маски - не тільки для себе, а й для свого оточення", - зазначив Зеленський.
"Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячі хворих за день наша медицина зупиниться - не вистачатиме ліжок в інфекційних лікарнях і медиків... На сьогодні міністр Степанов має рацію, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун", - розповів Зеленський.