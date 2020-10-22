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У разі 15 тис. випадків коронавірусу на добу можемо ввести локдаун, - Зеленський

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У разі 15 тис. випадків коронавірусу на добу можемо ввести локдаун, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо в Україні фіксуватимуть 15 000 хворих на коронавірус за добу, локдаун стає цілком можливим.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський нагадав, що на початку епідемії уряд розглядав варіант введення жорсткого карантину у разі 5000 нових заражених COVID-19 за добу.

Президент додав, що одним із визначальних чинників є наявність лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Їхню кількість намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медзакладів і залучення інтернів та студентів. Але цей ресурс не безмежний.

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"Ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на COVID-19. Не можуть мільйони лікарів несподівано з'явитися в Україні. Це велика проблема, і саме тому ми звертаємося до людей - ми розуміємо втому, але носіть, будь ласка, маски - не тільки для себе, а й для свого оточення", - зазначив Зеленський.

"Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячі хворих за день наша медицина зупиниться - не вистачатиме ліжок в інфекційних лікарнях і медиків... На сьогодні міністр Степанов має рацію, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун", - розповів Зеленський.

Топ коментарі

  • mrSmith
    Полтора месяцы назад, такая фраза звучала но критическим называли 6 000 случаев.
    Месяц назад, тоже упомянули возможность введения карантина если количество случаев превысит 10 000...
  • Стрелок
    про "лок" не в курсе - не в теме. а вот даун у нас уже есть
  • Да-это-я
    На днях було 10 000.
    Зебідоїд, весняний кулдаун привів до осінньої дупи,
    Навесні поклаши економі в дупу, ти волав - Ми начемо увесь світ боротьбі з короною.

    Це вже було.
    Було - Ми вміеємо локалізівати пожежі без жертв.
    Було - Вчителям по 4 к зелених шмаркліа.
    Було - Ріст економіки на 40%.

    А си ти тварюко не запиз..вся?
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