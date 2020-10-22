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Ткаченко засудив осквернення пам'ятника Небесної Сотні в Києві: "Винні заслуговують найвищої міри покарання"

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Ткаченко засудив осквернення пам'ятника Небесної Сотні в Києві: "Винні заслуговують найвищої міри покарання"
Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко засудив акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві і висловив необхідність посилити охорону місць, пов'язаних з Революцією Гідності.

Про це він написав у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Засуджую акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної Сотні. Добирати слова складно. Ті, хто за цим стоять, – заслуговують на найвищу міру покарань", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що вже обговорив ситуацію з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Попросив взяти розслідування інциденту під особистий контроль. Також акцентував на необхідності посилити охорону місць, пов’язаних з Революцією Гідності, аби не допустити такого у майбутньому!" - додав він.

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Раніше відділ комунікації поліції Києва повідомив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Ткаченко засудив осквернення памятника Небесної Сотні в Києві: Винні заслуговують найвищої міри покарання 01

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Зелені всі стали патріотами перед виборами...
    Чому цей Ткаченко набрав в рот і мовчав, коли в Україну приїздили пропагандони Кремля?
    Не просив Баканова видворити їх.
  • RustIck
    "высшая мера" - совковая психология! А вот, хороший штраф и наложение ареста на 50% доходов виновных (на его МНОГОЛЕТНЮЮ выплату) не помещает!
  • Иван Петрович Сидоров
    высшей меры наказания /-Заслуживает вор государственного значения. Укравший Одесскую киностудию.
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