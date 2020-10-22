Від початку доби окупанти чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Від початку цієї доби, 22 жовтня, озброєні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Артема.

Крім того, ворожі постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу Новолуганського, двічі ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано 14 гектарів території і передано на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Зараз тривають відновлювальні роботи на 10 об'єктах.

Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.